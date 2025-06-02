نتفليكس تكشف عن موعد عرض الموسم الثالث والأخير من "لعبة الحبار"

🔥 أحداث أكثر تشويقاً:
يعود البطل "جي هون" لإنهاء اللعبة بعد خسارته لأقرب أصدقائه، بينما يواصل "القائد المقنّع" التحكم بالمجريات في موسم يتضمن تحديات جديدة وقرارات مصيرية، ضمن أجواء مشحونة وأسئلة وجودية حول الرحمة والنجاة.
⭐ نجوم الموسم الثالث:
لي جونغ جاي (جي هون)
لي بيونغ هون (القائد المقنّع)
إلى جانب: إيم سي وان، كانغ ها نول، وي ها جون، بارك كيو يونغ، بارك سونغ هون
وظهور خاص لـ بارك هي سون
🎬 إنتاج ضخم ونهاية منتظرة:
يتولى هوانغ دونغ هيوك، الحائز على جائزة "إيمي"، الإخراج والكتابة والإنتاج، ويُنتج الموسم من قبل Firstman Studio لضمان مستوى عالٍ يليق بنهاية مسلسل تجاوزت شعبيته حدود آسيا.
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