الثلاثاء 2025-04-29 09:57 ص
 

نجلاء بدر تثير الجدل بعد خضوعها لعمليات تجميل.. ما القصة؟ فيديو

ظك
نجلاء بدر
 
الثلاثاء، 29-04-2025 09:30 ص

الوكيل الإخباري-   حالة من الجدل أثارتها الفنانة نجلاء بدر، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول مقطع فيديو يوثّق مراحل خضوعها لعملية تجميل في وجهها.

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وظهرت نجلاء بدر، في مقطع الفيديو وهي داخل غرفة العمليات، وهي تستعد للعملية لوصولها إلى النتيجة النهائية، التي كشف تغييرات كبير في ملامح وجهها مقارنة ما قبل العملية.

 

 

 

العين الاخبارية 

 
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