الثلاثاء 2026-05-12 10:56 ص

نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل بشأن وصية والده

الوكيل الإخباري-   لم تمر ساعات على رحيل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، حتى عبّر نجله أحمد أبو زهرة عن غضبه بسبب ما يتم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي.

وعبر حسابه الرسمي على Facebook، نشر أحمد أبو زهرة رسالة حذر فيها المواقع الإخبارية من نشر أي تصريحات منسوبة إليه أو إلى أشقائه تتعلق بوصية والده الراحل.


وأكد أن العائلة لم تدلِ بأي تصريحات تخص وصية الفنان الراحل، واصفًا ما يتم تداوله بأنه “كلام كاذب”.
وطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم نشر معلومات غير صحيحة في هذا التوقيت.

 
 


