نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل بشأن وصية والده

وعبر حسابه الرسمي على Facebook، نشر أحمد أبو زهرة رسالة حذر فيها المواقع الإخبارية من نشر أي تصريحات منسوبة إليه أو إلى أشقائه تتعلق بوصية والده الراحل.
وأكد أن العائلة لم تدلِ بأي تصريحات تخص وصية الفنان الراحل، واصفًا ما يتم تداوله بأنه “كلام كاذب”.
وطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم نشر معلومات غير صحيحة في هذا التوقيت.
