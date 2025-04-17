نجل فضل شاكر يفجّر مفاجأة: والدي بريء.. ولكن! - فيديو

وأكد محمد ثقته الكاملة في القضاء اللبناني، موجهاً في نهاية الفيديو تحية للجيش اللبناني، وقال إن المؤسسة العسكرية "تعلم ببراءة والده من التهم السابقة".
من جهته، تفاعل الفنان فضل شاكر مع الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، وأعاد نشر المقطع مرفقاً بعبارة:
"حبيبي بابا، صبرنا كتير والفرج جاي يا كبير".
يأتي ذلك في ظل استعداد منصة "شاهد" لعرض فيلم وثائقي درامي جديد عن حياة الفنان بعنوان "يا غايب"، يبدأ عرضه يوم الأحد المقبل، ويكشف عن محطات مؤثرة من مشواره الفني والشخصي، حيث ظهر في إحدى اللقطات وهو يذرف الدموع.
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