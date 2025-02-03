نجل فنان مصري يدهس 3 شبان.. ومصرع أحدهم - صورة

الوكيل الإخباري- صدم نجل الفنان المصري عبد العزيز مخيون، مساء الجمعة، ثلاثة أشخاص بسيارته على الطريق الزراعي في دائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، مما أسفر عن إصابة اثنين من الضحايا ومصرع الثالث.

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تفاصيل الحادث تشير إلى أن صلاح الدين عبد العزيز مخيون، الذي كان يقود سيارته بسرعة زائدة، اصطدم بشبان كانوا مصطفين على جانب الطريق في مدخل قرية القناوية. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، حيث تبين أن السيارة الخاصة كانت يقودها صلاح الدين، طالب بكلية التجارة في جامعة دمنهور ومقيم بالإسكندرية.



الشهود أكدوا أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي في وقوع الحادث، بينما تم نقل المصابين وجثة المتوفى إلى مستشفى دمنهور التعليمي. من جهة أخرى، قررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بدفن جثة المتوفى.





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