الثلاثاء 2025-07-15 02:58 م
 

نجل كاظم الساهر يخرج عن صمته بشأن وفاة والده!

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كاظم الساهر ونجله وسام
 
الثلاثاء، 15-07-2025 01:29 م

الوكيل الإخباري-   تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية شائعة تفيد بوفاة الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر، ما أثار حالة من القلق والارتباك بين محبيه في العالم العربي.

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وردّ وسام الساهر، نجل الفنان، على الشائعة بصورة حديثة نشرها عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في إنستغرام، ظهر فيها إلى جانب والده داخل سيارة، ليؤكد بذلك أنه بصحة جيدة وينفي كل ما تم تداوله حول وفاته.


وتأتي هذه الشائعة بعد أيام فقط من الحفل الناجح الذي أحياه القيصر ضمن فعاليات مهرجان موازين في العاصمة المغربية الرباط، يوم 26 يونيو 2025، حيث قدّم باقة من أشهر أغنياته وسط حضور جماهيري غفير.


وتُعد هذه ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها كاظم الساهر لمثل هذه الشائعات، إذ سبق أن نُشرت أنباء مشابهة في أعوام سابقة، أبرزها 2019 و2022، مما يعكس تأثيره الكبير في الساحة الفنية العربية.


من جهة أخرى، يستعد الفنان لمواصلة نشاطه الفني، حيث يُحيي حفلًا جديدًا ضمن ليالي عمّان في الأردن، والمقرر إقامته يوم الخميس 14 أغسطس 2025 على أرض المعارض في العاصمة عمان، ليواصل لقاءه مع جمهوره العريض في أمسية طربية مرتقبة.

 

 

 
 
gnews

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