نجمات العرب يتألقن بإطلالات ساحرة في حفل "Joy Awards 2025"-صور

الوكيل الإخباري- خطفن نجمات الوطن العربي الأنظار بإطلالات أنيقة حملت توقيع أشهر المصممين العرب والعالميين خلال فعاليات حفل توزيع جوائز "Joy Awards" لعام 2025.

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وتنوعت اختيارات النجمات بين الألوان العصرية والتصاميم المبتكرة، حيث طغت ألوان الأحمر، الأسود، والذهبي على أغلب الإطلالات. إليك أبرز إطلالات النجمات:



ياسمين صبري

تألقت النجمة المصرية ياسمين صبري بفستان أسود مزين بالورود البراقة، بتصميم "Off Shoulder"، حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني جان بيير خوري. وأكملت إطلالتها بمجوهرات من شوبارد.



أصالة

اختارت النجمة أصالة نصري إطلالة كلاسيكية من خامة المخمل باللون الأحمر الداكن، من توقيع اللبناني نيكولا جبران. أثنى جمهورها على إطلالتها التي وصفوها بـ"الرائعة" على منصات التواصل الاجتماعي.



تارا عماد

اختارت تارا عماد فستاناً باللون الأحمر من توقيع زهير مراد، تميز بالتطريزات الأنيقة.



درة زروق

أما الفنانة درة فاختارت فستاناً من تصميم اللبناني جان بيير خوري، يتميز بقصة "Pencil" وألوان تمزج بين الأحمر والبنفسجي مع خامة براقة.



نادين نسيب نجيم

ظهرت نادين نسيب نجيم بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستاناً أسود اللون من تصميم جيامباتيستا فالي، ما جعلها تلفت الأنظار بكل أناقة.



نيللي كريم

خطفت نيللي كريم الأنظار بفستان أحمر اللون، مطرز، بتصميم "Ballgown"، الذي أبرز أنوثتها وجاذبيتها بشكل لافت.



يسرا

لفتت يسرا الأنظار بفستان أحمر اللون، تم تصميمه بتفاصيل "Puffy Sleeves"، مما أضاف لمسة من الفخامة.



ماغي بوغصن

ظهرت ماغي بوغصن بفستان أزرق من توقيع توني ورد، يتميز بتصميم "Pencil" و"One Shoulder"، واكتملت إطلالتها بمجوهرات تيفاني آند كو.



هنا الزاهد

أبهرت الفنانة هنا الزاهد الحضور بفستان ذهبي اللون، تميز بخامة عالية الجودة وتفاصيل دقيقة، مما أضاف لمسة من الأنوثة والأناقة.























