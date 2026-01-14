الأربعاء 2026-01-14 01:09 م

نجمة "العشق الممنوع".. بيرين سات تغرّد خارج الدراما وتطلق أولى أغنياتها - فيديو

الأربعاء، 14-01-2026 12:01 م

الوكيل الإخباري-   أثارت النجمة التركية بيرين سات حماس متابعيها بعد نشرها مقطعاً ترويجياً لأغنيتها الجديدة CapitaliZoo عبر حسابها على إنستغرام، معلنة قرب طرحها رسمياً خلال فبراير المقبل.

وأرفقت سات الفيديو بتعليق أعربت فيه عن حماسها للدخول عالم الموسيقى بشكل مستقل بعد مسيرة طويلة في الدراما والسينما. وتُعد هذه الأغنية أول عمل غنائي منفرد رسمي لها مع فيديو كليب، ما يشكّل محطة مهمة في مسيرتها الفنية ويفتح مرحلة جديدة لجمهورها في تركيا والعالم العربي.


وسرعان ما حصد البرومو تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، مع إشادة المتابعين واهتمام زملائها في الوسط الفني، وسط توقعات بأن الأغنية ستترك أثراً كبيراً لدى جمهورها.

 

 

 

