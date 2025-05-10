نجمة سورية تروي تفاصيل خاصة عاشتها في منزل بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز (صورة)

الوكيل الإخباري- أعلنت النجمة السورية سوزان نجم الدين موقفها من الجدل الدائر بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء النجم الراحل محمود عبد العزيز، مشيرة إلى علاقتها الوطيدة بكليهما، ومشاركة ذكريات خاصة عاشتها معهما.

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ونشرت نجم الدين عبر حسابها على إنستغرام صورة تجمعها بالراحل وبوسي شلبي، وأرفقتها بتعليق مؤثر قالت فيه:

"عشت في بيت محمود عبد العزيز وزوجته بوسي شلبي أياماً وليالي كثيرة أثناء تصوير مسلسل باب الخلق، الذي تشرفت بالعمل فيه مع العملاق الراحل".



وأضافت:

"أحببت هذا البيت المصري الدافئ الذي جمعتنا فيه أجمل الذكريات، وامتدت صداقتي معهم لأكثر من عشرين عاماً، كما جمعتني لحظات طيبة مع ابنه محمد أثناء إقامتي معهم".



ويأتي تعليق سوزان في ظل تصاعد الخلاف بين أسرة محمود عبد العزيز وبوسي شلبي حول قضايا شخصية وقانونية، تم الكشف عنها مؤخراً.



