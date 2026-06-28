نجمة سورية شهيرة تفاجئ الجمهور بقصة شعر جديدة - فيديو

الوكيل الإخباري- فاجأت الفنانة السورية صباح الجزائري جمهورها بإطلالة جديدة، بعدما نشر مصفف الشعر ميشال ليون مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت الجزائري بقصة شعر قصيرة وعصرية غيّرت ملامحها، ومنحتها إطلالة أكثر شباباً، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.



وأشاد كثيرون باللوك الجديد، واعتبروه أنيقاً ومختلفاً، فيما عبّر آخرون عن دهشتهم من هذا التغيير غير المعتاد في إطلالة الفنانة السورية.

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