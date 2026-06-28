نجمة سورية شهيرة تفاجئ الجمهور بقصة شعر جديدة - فيديو

وظهرت الجزائري بقصة شعر قصيرة وعصرية غيّرت ملامحها، ومنحتها إطلالة أكثر شباباً، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.
وأشاد كثيرون باللوك الجديد، واعتبروه أنيقاً ومختلفاً، فيما عبّر آخرون عن دهشتهم من هذا التغيير غير المعتاد في إطلالة الفنانة السورية.
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