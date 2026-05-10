نجمة عربية ستشارك في ألبوم مونديال 2026 - صورة

الوكيل الإخباري- تستعد النجمة الفلسطينية إليانا والنجمة الكندية جيسي رييز لطرح أغنية "Illuminate"، ضمن الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم 2026.



ويجمع العمل بين الطابع العربي واللاتيني وموسيقى "R&B"، بتوقيع المنتج العالمي Cirkut الحاصل على جوائز "غرامي".

ومن المرتقب تقديم الأغنية للمرة الأولى خلال حفل افتتاح المونديال في مدينة تورونتو في حزيران المقبل.



ويشهد الألبوم الرسمي مشاركة عدد من النجوم العالميين، بينهم شاكيرا وبيرنا بوي ودادي يانكي، فيما تواصل إليانا ترسيخ حضورها العالمي بعد نجاحها في مهرجان "كوتشيلا".



