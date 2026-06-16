نجم السلمان يطرح أغنيته الجديدة "قولوا يارب" لدعم النشامى - فيديو

الوكيل الإخباري- أطلق الفنان الأردني نجم السلمان أغنيته الجديدة "قولوا يارب"، في عمل فني يحمل رسائل دعم للمنتخب الوطني لكرة القدم قبل الظهور المونديالي الأول للنشامى في نهائيات كأس العالم 2026.

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وحملت الأغنية كلمات الشاعر رائد الشطناوي، فيما تولى محمد القيسي مهمة التوزيع الموسيقي، بينما أنجز أحمد عمران أعمال المونتاج. كما شارك في تصوير العمل كل من يزن المعاني وعبيدة خضر، في حين تولى عمران أبو صهيون إخراج الأغنية بصورة عصرية تعكس مضمونها ورسالتها الفنية.



وجاء العمل بإدارة أعمال سعود الرحايلة، فيما أشرف خالد أبو عون على إدارة المنصات الرقمية والترويج للأغنية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

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