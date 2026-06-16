نجم السلمان يطرح أغنيته الجديدة "قولوا يارب" لدعم النشامى - فيديو

وجاء العمل بإدارة أعمال سعود الرحايلة، فيما أشرف خالد أبو عون على إدارة المنصات الرقمية والترويج للأغنية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
للمشاهدة والاستماع:
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