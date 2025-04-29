نجم السلمان يطلق أغنيته الشعبية الجديدة "مالك حل" بلمسة غزلية فريدة

الوكيل الإخباري- أطلق الفنان *نجم السلمان* أغنيته الشعبية الجديدة *"مالك حل"، التي جاءت محمّلة بألوان غنائية متعددة، عبّر من خلالها عن مشاعر الغزل بأسلوب شغبي قريب من القلب. الأغنية تحمل توقيع الشاعر **عمر الشطناوي، ووزّعها موسيقيًا المبدع **فادي الفحماوي*، الذي أضفى على العمل نغمات مميزة زادت من تألقه.



وقد أُشرف على إخراج هذا العمل الفنان والمخرج المعروف *عِمران أبو صهيون*، ليقدّم لنا فيديو كليب يليق بروح الأغنية الشعبية الأصيلة.



عبّر *نجم السلمان* عن سعادته بهذا العمل قائلاً:

"هذا العمل قريب إلى قلبي، وأتمنى أن ينال إعجاب جمهوري الحبيب. انتظرونا في أعمال جديدة قريبًا."



ومن كلمات الأغنية:





هيه يا لابس الأبيض .... دخل الأبيض

حبيبي ما يتعوض .... ولا بإنسان



مالك حل مالك حل .... يا حلو مالك حل

ما له حل ما له حل .... بجماله ما له حل



هيه يا لابس البني .... دخل البني

لون عيونك جنني .... دخيل الله



هيه يا لابس النيلي .... دخل النيلي

طول الليل تناديلي .... وماني دريان



هيه يا لابس الأحمر .... دخل الأحمر

هويته وقلبي تمرمر .... وما هو سئلان

اضافة اعلان