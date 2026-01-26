الإثنين 2026-01-26 12:39 م

نجم باب الحارة يعتزل التمثيل -صورة

باب الحارة
باب الحارة
 
الإثنين، 26-01-2026 10:59 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان الفلسطيني السوري وائل أبو غزالة اعتزاله التمثيل نهائياً، من خلال سلسلة منشورات على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك".اضافة اعلان


وقال الممثل الذي كان أحد نجوم مسلسل "باب الحارة" في جزئه الرابع بشخصية "أبو أحمد": "كم كنت تافهاً عندما امتهنت التمثيل …فصام لا ريب فيه عن الواقع".

وتابع في منشور لاحق: "أن تكون ممثلاً مع مجموعة مدعي ثقافة يعانون ازدواجية الشخصية… يعني وبالضرورة ان تكون مثلهم متخلفاً".

وأضاف: "كارثة ان تكون ممثلاً بارعاً وتعتقد بأنك بطلاً بالحياة"، قبل أن يفاجئ متابعيه بقراره: "أعلن إعتزالي مهنة التمثيل إلى غير رجعة، كم كان قراراً غبياً، المهن الإنسانية يجب أن تكون في مجتمعات متحضرة".

Image1_1202626105751420467001.jpg
 
 


gnews

