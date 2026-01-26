نجم باب الحارة يعتزل التمثيل -صورة

وقال الممثل الذي كان أحد نجوم مسلسل "باب الحارة" في جزئه الرابع بشخصية "أبو أحمد": "كم كنت تافهاً عندما امتهنت التمثيل …فصام لا ريب فيه عن الواقع".
وتابع في منشور لاحق: "أن تكون ممثلاً مع مجموعة مدعي ثقافة يعانون ازدواجية الشخصية… يعني وبالضرورة ان تكون مثلهم متخلفاً".
وأضاف: "كارثة ان تكون ممثلاً بارعاً وتعتقد بأنك بطلاً بالحياة"، قبل أن يفاجئ متابعيه بقراره: "أعلن إعتزالي مهنة التمثيل إلى غير رجعة، كم كان قراراً غبياً، المهن الإنسانية يجب أن تكون في مجتمعات متحضرة".
