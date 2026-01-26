نجم جعفر العمدة يدخل القفص الذهبي - صورة

الوكيل الإخباري- احتفل الفنان حسن الديب، بقراءة الفاتحة على المهندسة يارا جمعة، والتي تنتمي إلى خارج الوسط الفني.
يذكر أن الفنان حسن الديب شارك سابقاً في أعمال فنية أبرزها مسلسل "جعفر العمدة" إلى جانب النجم محمد رمضان، حيث جسد شخصية "بلبل" ابن خالة الشخصية التي أدتها النجمة زينة.
-
