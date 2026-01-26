نجم جعفر العمدة يدخل القفص الذهبي - صورة

الإثنين 2026-01-26 12:40 م

نجم جعفر العمدة يدخل القفص الذهبي
الإثنين، 26-01-2026 11:52 ص

الوكيل الإخباري-   احتفل الفنان حسن الديب، بقراءة الفاتحة على المهندسة يارا جمعة، والتي تنتمي إلى خارج الوسط الفني.

وأُقيم الحفل في أجواء عائلية خاصة، بحضور أفراد الأسرتين والمقربين منهما فقط. وشارك الديب صوراً من المناسبة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام.

يذكر أن الفنان حسن الديب شارك سابقاً في أعمال فنية أبرزها مسلسل "جعفر العمدة" إلى جانب النجم محمد رمضان، حيث جسد شخصية "بلبل" ابن خالة الشخصية التي أدتها النجمة زينة.

 


