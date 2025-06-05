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نجم ستار أكاديمي يحتفل بزفافه على المنتجة الإماراتية في القاهرة - فيديو

لابلا
تعبيرية
 
الخميس، 05-06-2025 09:21 ص

الوكيل الإخباري-  احتفل الفنان المصري محمد شاهين، نجم برنامج "ستار أكاديمي"، بزفافه على المنتجة الإماراتية رشا الظنحاني مساء الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة بحضور الأهل وعدد من نجوم الفن.

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وخطف شاهين الأنظار خلال الحفل بإهدائه أغنيته الشهيرة "ملكة جمال الناس" لعروسه، في أجواء رومانسية دافئة.


يُذكر أن الأغنية صدرت عام 2021 من كلمات سلمى رشيد، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع معتز رضا. وطرح شاهين مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "وجه معتاد"، من كلمات كوثر الجنة أيمن وألحان معز علي.


أما رشا الظنحاني، فهي منتجة لها بصمة واضحة في الساحة الفنية، وآخر أعمالها كان فيلم "عنب" للفنانة آيتن عامر، بمشاركة نخبة من النجوم.

 

 

لبنان 24

 
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