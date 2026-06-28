نجم سوري يكسر الغياب ويظهر مجددًا - فيديو

ويأتي ظهوره بعد تداول شائعات عن تدهور حالته الصحية، حيث أظهرت الصور والمقاطع المتداولة أنه في حالة مستقرة، ما طمأن جمهوره ومحبيه.
وكان الفنان ماهر صليبي قد نفى في وقت سابق تلك الشائعات، مؤكدًا أن سليم صبري يتمتع بوعي كامل ويتلقى الرعاية اللازمة في منزله، ولا يعاني من مشكلات في الذاكرة أو القدرات الذهنية.
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