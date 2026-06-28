الأحد 2026-06-28 02:17 م

نجم سوري يكسر الغياب ويظهر مجددًا - فيديو

بصث
سليم صبري و إبنته يارا صبري
 
الأحد، 28-06-2026 11:30 ص

الوكيل الإخباري-   ظهر الفنان السوري سليم صبري مجددًا أمام الجمهور خلال حضوره العرض المسرحي "بروفة يوم الحساب" على مسرح الحمراء في دمشق، بعد فترة ابتعاد بسبب ظروف صحية مرتبطة بتقدمه في العمر.

ويأتي ظهوره بعد تداول شائعات عن تدهور حالته الصحية، حيث أظهرت الصور والمقاطع المتداولة أنه في حالة مستقرة، ما طمأن جمهوره ومحبيه.

وكان الفنان ماهر صليبي قد نفى في وقت سابق تلك الشائعات، مؤكدًا أن سليم صبري يتمتع بوعي كامل ويتلقى الرعاية اللازمة في منزله، ولا يعاني من مشكلات في الذاكرة أو القدرات الذهنية.

اضافة اعلان

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

فلسطينيون يصلون الجنازة على جثمان شهيد في مدينة غزة

فلسطين 73,054 شهيدا و173,480 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق في الأردن الأحد القادم

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

علم العراق.

عربي ودولي اعتقالات تطال سياسيين ومسؤولين كبارًا في العراق ضمن حملة لمكافحة الفساد

اقتحم مستوطنون، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، ت

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وزير الأوقاف يغلق مركز الامام الالباني ويوقف جميع الأنشطة التابعة له

أخبار محلية "الأوقاف" تطلق مراكزها الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب لبنان، وذلك بعد يومين من التوصل إلى اتفاق إطاري مع لبنان برعاية أميركية. وقال الجيش في بيان إن الجندي "ديفيد هازوت (21 عاما)... سقط

عربي ودولي جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب لبنان



 
 






الأكثر مشاهدة

 