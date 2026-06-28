نجم سوري يكسر الغياب ويظهر مجددًا - فيديو

الوكيل الإخباري- ظهر الفنان السوري سليم صبري مجددًا أمام الجمهور خلال حضوره العرض المسرحي "بروفة يوم الحساب" على مسرح الحمراء في دمشق، بعد فترة ابتعاد بسبب ظروف صحية مرتبطة بتقدمه في العمر.



ويأتي ظهوره بعد تداول شائعات عن تدهور حالته الصحية، حيث أظهرت الصور والمقاطع المتداولة أنه في حالة مستقرة، ما طمأن جمهوره ومحبيه.



وكان الفنان ماهر صليبي قد نفى في وقت سابق تلك الشائعات، مؤكدًا أن سليم صبري يتمتع بوعي كامل ويتلقى الرعاية اللازمة في منزله، ولا يعاني من مشكلات في الذاكرة أو القدرات الذهنية.

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