"نجم كبير وعالمي".. تركي آل الشيخ عن عبدالمجيد عبدالله

الوكيل الإخباري- وصف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عبدالمجيد عبدالله بـ"النجم الكبير" و"العالمي"، وذلك في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" ، أشاد فيها بحفل المطرب السعودي الأخير في أبها.
وشارك آل الشيخ متابعيه على "إكس" بفيديو لعبدالمجيد يتوجه فيه بالشكر له، ولهيئة الترفيه، قائلًا: "حفل ناجح بكل المقاييس في عسير الغالية".
وكان عبدالمجيد عبدالله قد أحيا حفلًا جماهيريًا ناجحًا في أبها، جنوب غربي السعودية .
حفل ناجح بكل المقاييس في عسير الغاليه ... وأنت نجم كبير وعالمي يا ابوعبدالله🇸🇦❤️🔥👏🏻 pic.twitter.com/xU7lZcJbt4— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 17, 2024
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