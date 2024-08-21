"نجم كبير وعالمي".. تركي آل الشيخ عن عبدالمجيد عبدالله

الوكيل الإخباري- وصف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عبدالمجيد عبدالله بـ"النجم الكبير" و"العالمي"، وذلك في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" ، أشاد فيها بحفل المطرب السعودي الأخير في أبها.

اضافة اعلان



وشارك آل الشيخ متابعيه على "إكس" بفيديو لعبدالمجيد يتوجه فيه بالشكر له، ولهيئة الترفيه، قائلًا: "حفل ناجح بكل المقاييس في عسير الغالية".



وكان عبدالمجيد عبدالله قد أحيا حفلًا جماهيريًا ناجحًا في أبها، جنوب غربي السعودية .