نجوم الأردن يفتتحون مهرجان جرش بدورته الـ38

الوكيل الإخباري- انطلقت فعاليات الدورة الـ 38 الإستثنائية من "مهرجان جرش للثقافة والفنون" في الأردن أمس (الأربعاء)، بحفل تميّز بالأغاني الوطنية التي قدمها الفنانون الأردنيون عمر العبداللات وديانا كرزون ونداء شرارة ورامي شفيق ومروة ناجي، ومحمد الحلو من مصر، مع فرقة رف للفنون الأدائية وأوركسترا المعهد الوطني للموسيقى بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق.

وتحت شعار "ويستمرالوعد" افتتح رئيس الوزراء بشر الخصاونة دورة المهرجان التي تستمر فعالياتها إلى 3 آب (أغسطس) المقبل، بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار، و تياتسولوكياني وزيرة ثقافة جورجيا وأحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري، وعدد من الدبلوماسيين العرب وفراس الفاعور محافظ جرش.



وتم اختيار شعار الدورة الحالية لتزامنها مع مرور 25 عاماً على تقلّد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الحكم .



وألغى المهرجان حفلات المسرح الجنوبي، ليحتضن المسرح الشمالي، حفلات يحييها، نخبة من نجوم الغناء في الأردن والعالم العربي، مثل مارسيل خليفة، وعفاف راضي، وأميمة الخليل، وعمر العبداللات، وديانا كرزون، وهبة طوجي، وريهام عبد الحكيم، وفايا يونان، ونداء شرارة، ومكادي نحاس، وفنانون آخرون، إلى جانب مواهب أردنية أمثال يوسف كيوان وطوني قطان ورغد حجازي وبشار الحسان ويحيى صويص.

ويشتمل المهرجان على برنامج ثقافي فكري، يضم مجموعة من الأمسيات الشعرية بمشاركة شعراء من الأردن والعالم العربي، ومؤتمر تجديد الفكر النهضوي، وملتقى تحولات القصة القصيرة، كما يشارك بالمهرجان فنانون معروفون بالأغاني الوطنية والملتزمة، إضافة إلى نخبة من الفنانين الأردنيين.



وتشارك في المهرجان، مجموعة فعاليات فنية وثقافية وفلكلورية من فلسطين، مثل الشاعر الدكتور عبد الله عيسى، والفنانة سناء موسى، و"فرقة صول" القادمة من قطاع غزة. والعيسى الحاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب، كتب في المسرح والنقد والدراسات، ومجموعات شعرية أحدثها "سماء غزة.. تلال جنين".

فيما تعرف الفنانة سناء موسى بلقب "دكتورة الأغنية الفلسطينية" لحصولها على شهادة الدكتوراه في الأعصاب ولكونها تعرف من خلال صوتها بالأغاني الفلكلوري والتراثي الفلسطيني وتنقله للأجيال الجديدة وخاصة للمغتربين منهم.



فيما تواصل فرقة "صول" دورها التعريفي بالقضية الفلسطينية، وتحتفي بالجرح الفلسطيني وداء النكبات الذي يصل صداه إلى أبعد مدى، عن طريق الكلمة واللحن والأشجان والصوت الحنون، والذي يغدو أقوى من أيّ صوت ويتخلل إحساسنا بكل هذه الآلام، والفرقة ستقدم خلال حفلها في المهرجان، مجموعة أغنيات تم تأليفها خصيصاً، أثناء العدوان الجاري حالياً على قطاع غزة، ومنها أغنية "أولادي عصافير الجنة".









