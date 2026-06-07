نجوم الفن يشاركون تامر هجرس فرحة زفاف ابنته - فيديو

الوكيل الإخباري- احتفل الفنان تامر هجرس بزفاف ابنته تمارا في حفل عائلي راقٍ، حضره عدد من نجوم الفن والإعلام والأصدقاء المقربين.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو من أجواء الحفل، التي اتسمت بالدفء والتنظيم، وسط تفاعل واسع من الجمهور.



وخطفت العروس تمارا الأنظار بإطلالة أنيقة وبسيطة، فيما بدا تامر هجرس متأثراً وسعيداً خلال مراسم الزفاف، خاصة في لحظة رقصه مع ابنته التي لاقت تفاعلاً كبيراً.



وشهد الحفل حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة، الذين حرصوا على تقديم التهاني ومشاركة العائلة فرحتها، كما تصدّر الخبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

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