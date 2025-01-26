نجوم رمضان 2025: عابد فهد ودانييلا رحمة في 'نَفَس'

الوكيل الإخباري- بدأ العد التنازلي لرمضان 2025، حيث بدأ عدد من النجوم بالكشف عن أعمالهم التي ستعرض في هذا الشهر الكريم، وسط منافسة قوية بين المسلسلات العربية. ومن بين هؤلاء النجوم، يبرز مسلسل "نَفَس" الذي يضم مجموعة من الأسماء اللامعة في عالم الدراما.

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عابد فهد يتألق في شخصية أنس الرمال في "نَفَس"، حيث شارك صورة له عبر حسابه على إنستغرام، وعلق قائلاً: "العرض ما حيوقف.. المسرح حيبقى لآخر نفس بصدري.. ثبتوا رجليكم بالخشبة وتنفسوا.. تنفسوا مع أنسي الرمال".



من جهة أخرى، أكدت دانييلا رحمة مشاركتها في المسلسل عبر إنستغرام، حيث نشرت صورة لها وعلقت: "لو ما العتمة ما كنت شفت حقيقتي"، مما يثير الفضول حول شخصيتها في العمل التي تحمل اسم "أنا روح شهاب".



أما معتصم النهار، فسيجسد شخصية "غيث السبع" في المسلسل، حيث نشر صورة له عبر إنستغرام وكتب: "رجعت من العتمة يلي دفنوني فيها.. وهي الأيام غير هديك الإيام الحساب كبر وكتار يلي لازم يدفعوا الثمن.. غيث السبع".



مسلسل "نَفَس" هو عمل درامي اجتماعي رومانسي من تأليف إيمان السعيد وإخراج إيلي السمعان، ويُنتَج من قبل شركة "الصباح إخوان". يجمع المسلسل بين التشويق والدراما الاجتماعية، مع تركيز على العلاقات الإنسانية ومشاكل الحياة اليومية.



من المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحاً كبيراً في رمضان المقبل، لما يحمله من طاقم عمل متميز وقصة درامية مشوقة.