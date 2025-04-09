نجوم لام شمسية يكشفون أسرار المسلسل في برنامج كلمة أخيرة

الوكيل الإخباري- أثار مسلسل "لام شمسية" الذي يعرض في رمضان 2025 ضجة واسعة بفضل الجرأة التي تطرقت بها القصة لقضية التحرش بالأطفال. في لقاء حصري ببرنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي على قناة ON، كشف أبطال العمل عن كواليس تجسيدهم لهذه القضايا الحساسة، وركزوا على التحديات النفسية والمهنية التي واجهوها أثناء التصوير.

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المخرج كريم الشناوي أكد أن الهدف من المسلسل لم يكن تحقيق أرقام مشاهدات، بل فتح حوار حقيقي حول القضايا المسكوت عنها مثل التحرش بالأطفال. كما شدد على أهمية وجود خبير في التعامل مع الأطفال داخل الكواليس، لضمان احترامهم وحمايتهم أثناء المشاهد الصعبة.



من جانبها، قالت الكاتبة مريم نعوم إن فكرة المسلسل بدأت قبل خمس سنوات، بعد أن شعرت بالاستعداد النفسي والمهني لمعالجة هذا الموضوع الشائك، واستخدمت خبراء في الطب النفسي لضمان دقة التعامل مع القضايا المترتبة على التحرش.



المسلسل جمع نخبة من النجوم مثل أحمد السعدني وأمينة خليل، الذين تحدثوا عن التحديات التي واجهوها لتقديم شخصياتهم بصدق، حيث تطرق السعدني إلى صعوبة الشخصية التي لعبها، بينما أشار محمد شاهين إلى أهمية الدور في التأثير على الجمهور.



"لام شمسية" يعد أحد أبرز الأعمال التي طرحت قضايا حساسة بشكل إنساني عميق، محققًا تأثيرًا قويًا في موسم رمضان 2025.