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نجوى كرم تحتفل بزفاف ابن شقيقها وسط أجواء عائلية - فيديو

هتعالا
نجوى كرم
 
الأحد، 03-08-2025 12:31 م

الوكيل الإخباري-   في أجواء مليئة بالفرح والبهجة، احتفلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بزفاف ابن شقيقها، بحضور الأهل والأصدقاء. وأشعل الحفل كل من ملحم زين وكارلوس بأجواء طربية مميزة.

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وتداول رواد مواقع التواصل صورًا ومقاطع فيديو تظهر نجوى كرم بإطلالة أنيقة وهي ترقص وتشارك العروسين فرحتهما وسط تصفيق وزغاريد الحضور، في مشهد عائلي دافئ نال إعجاب المتابعين.

 

 

 

 

 

لبنان 24

 
 
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