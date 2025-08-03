نجوى كرم تحتفل بزفاف ابن شقيقها وسط أجواء عائلية - فيديو

الوكيل الإخباري- في أجواء مليئة بالفرح والبهجة، احتفلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بزفاف ابن شقيقها، بحضور الأهل والأصدقاء. وأشعل الحفل كل من ملحم زين وكارلوس بأجواء طربية مميزة.

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وتداول رواد مواقع التواصل صورًا ومقاطع فيديو تظهر نجوى كرم بإطلالة أنيقة وهي ترقص وتشارك العروسين فرحتهما وسط تصفيق وزغاريد الحضور، في مشهد عائلي دافئ نال إعجاب المتابعين.

View this post on Instagram A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)

#نجوى_كرم pic.twitter.com/9mZzS6ef7x فوق جمالك وحلاوتك وضحكتك الحلوة وهضامتك يا حبي💜😘🤤 إن شاء الله هالضحكة الحلوة تبقي مرسومة ع وجهك الحلو طول العمر يا حبي🙏💜😘 @najwakaram August 2, 2025



عروستنا حلوة وصبية هي جنوبية وعين بلية

ع رأسنا أنتي وأهل والجنوب 💜😘😘

عمتو شمس الغنية 💜😘🔥🔥#نجوى_كرم pic.twitter.com/qtZeAsFG4E العريس أبن خي ل نجوى كرمعروستنا حلوة وصبية هي جنوبية وعين بليةع رأسنا أنتي وأهل والجنوب 💜😘😘عمتو شمس الغنية 💜😘🔥🔥 @najwakaram August 3, 2025