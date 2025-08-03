نجوى كرم تحتفل بزفاف ابن شقيقها وسط أجواء عائلية - فيديو

وتداول رواد مواقع التواصل صورًا ومقاطع فيديو تظهر نجوى كرم بإطلالة أنيقة وهي ترقص وتشارك العروسين فرحتهما وسط تصفيق وزغاريد الحضور، في مشهد عائلي دافئ نال إعجاب المتابعين.
عروستنا حلوة وصبية هي جنوبية وعين بلية
ع رأسنا أنتي وأهل والجنوب 💜😘😘
عمتو شمس الغنية 💜😘🔥🔥@najwakaram #نجوى_كرم pic.twitter.com/qtZeAsFG4E
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