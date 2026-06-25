نجوى كرم تكسر صمت الأشهر الماضية وتطل من الاستوديو - فيديو

ونشرت نجوى مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيه من داخل الاستوديو وهي تقول: "تست... تست"، في إشارة إلى تحضيرها لعمل فني جديد سيُطرح قريباً.
وحظي الفيديو بتفاعل واسع من جمهورها، كما اعتبره كثيرون رداً على الشائعات التي طالت حالتها الصحية خلال الفترة الماضية، وعلى الدعوات التي طالبتها باعتزال الفن.
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