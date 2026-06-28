الأحد 2026-06-28 12:23 م

نسخة حيّة من 'أفاتار'.. هل تنجح في الاختبار؟ - صور

ثصب
أفاتار
 
الأحد، 28-06-2026 08:27 ص

الوكيل الإخباري-   يواصل مسلسل "أفاتار: سيد الهواء الأخير" بنسخته الحية على "نتفليكس" جذب الأنظار مع اقتراب موسمه الثاني، وسط توقعات بتقديم معالجة أكثر نضجًا وتوسعًا في قصص الشخصيات مقارنة بالنسخة الكرتونية الشهيرة.

وتدور أحداث العمل حول الفتى "آنغ"، الذي يكتشف أنه "الأفاتار" المكلّف بإعادة التوازن إلى العالم وإنهاء الحرب التي تقودها "أمة النار"، بعد أن يستيقظ من سبات دام 100 عام.

وأكد طاقم العمل أن الموسم الجديد سيقدم خلفيات درامية أعمق للشخصيات، مع الحفاظ على روح المغامرة التي ميّزت المسلسل الأصلي، واستهداف جمهور النسخة الأولى الذي كبر مع العمل.

اضافة اعلان

 

Image1_620262882510650577293.jpg

 

Image1_620262882520874235479.jpg

 

Image1_620262882532680688880.jpg

 

Image1_620262882542778757478.jpg

 


Image1_620262882552337940176.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يحضران مؤتمرا صحفيا في بغداد

عربي ودولي وزير الخارجية العراقي يؤكد لنظيره الإيراني على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز

مجلس النواب يقر "مُعدل المُنافسة" بعد تعديلات الأعيان

شؤون برلمانية مجلس النواب: سيبقى نشامى المنتخب الوطني مصدر فخر للأردنيين

قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع الاحواض المائية والمشاغل المركزية وبإسناد من مديرية الامن العام ضبطت اعتداءات كبيرة على خط ناقل الديسي في

أخبار محلية ضبط اعتداءات كبيرة على الديسي وجنوب عمان لبيع مياه مخالفة

الاتحاد الأوروبي يخصص 458 مليون يورو كمساعدات إنسانية لدول الشرق الأوسط

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين

إقرار التعليمات الإدارية والمالية وطرح العطاءات لوقفية التعليم

أخبار محلية إقرار التعليمات الإدارية والمالية وطرح العطاءات لوقفية التعليم

وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني

أخبار محلية المومني: سمو الأمير الحسين ولي العهد يكرس نموذجا في القرب من الناس

أعلام دول مجلس التعاون الخليجي.

عربي ودولي مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت

وزارة العمل

أخبار محلية العمل: لا تغيير على الإعفاءات الواردة في قرار فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة



 
 






الأكثر مشاهدة

 