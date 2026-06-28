نسخة حيّة من 'أفاتار'.. هل تنجح في الاختبار؟ - صور

وتدور أحداث العمل حول الفتى "آنغ"، الذي يكتشف أنه "الأفاتار" المكلّف بإعادة التوازن إلى العالم وإنهاء الحرب التي تقودها "أمة النار"، بعد أن يستيقظ من سبات دام 100 عام.
وأكد طاقم العمل أن الموسم الجديد سيقدم خلفيات درامية أعمق للشخصيات، مع الحفاظ على روح المغامرة التي ميّزت المسلسل الأصلي، واستهداف جمهور النسخة الأولى الذي كبر مع العمل.
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