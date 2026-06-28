نسخة حيّة من 'أفاتار'.. هل تنجح في الاختبار؟ - صور

الوكيل الإخباري- يواصل مسلسل "أفاتار: سيد الهواء الأخير" بنسخته الحية على "نتفليكس" جذب الأنظار مع اقتراب موسمه الثاني، وسط توقعات بتقديم معالجة أكثر نضجًا وتوسعًا في قصص الشخصيات مقارنة بالنسخة الكرتونية الشهيرة.



وتدور أحداث العمل حول الفتى "آنغ"، الذي يكتشف أنه "الأفاتار" المكلّف بإعادة التوازن إلى العالم وإنهاء الحرب التي تقودها "أمة النار"، بعد أن يستيقظ من سبات دام 100 عام.



وأكد طاقم العمل أن الموسم الجديد سيقدم خلفيات درامية أعمق للشخصيات، مع الحفاظ على روح المغامرة التي ميّزت المسلسل الأصلي، واستهداف جمهور النسخة الأولى الذي كبر مع العمل.

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