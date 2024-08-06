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"نسختها".. شبيهة نادين نجيم تنفي خضوعها للتجميل - صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم




 

الثلاثاء، 06-08-2024 09:56 ص

الوكيل الإخباري- لاحظ المتابعون وجود شبه كبير يجمع عارضة الأزياء والبلوجر المصرية نور عفيفي بالفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مطلقين عليها "توأم نادين نجيم المصرية".

 

وشبه المتابعون البلوجر نور عفيفي بالفنانة اللبنانية نادين نجيم في نواحٍ عدة، منها ملامح وجهها وشعرها الأسود وطوله وقصة الشعر والعيون.

 

وتحظى نور بتعليقات وعبارات تشيد بجمالها وإطلالاتها، فيما اتهمها بعض المتابعين بإجراء عمليات تجميل لتصبح نسخة عن الفنانة اللبنانية.

 

 

وسرعان ما نفت نور عفيفي خضوعها لعمليات تجميل لتصبح شبيهة نادين نجيم، معربة في تصريحات سابقة لها عن إعجابها بالفنانة نادين نجيم وتأثرها بها، نافية خضوعها لعمليات تجميل لتصبح شبيهتها.

 

وبسبب إعجابها بها، عمدت نور عفيفي في أحد الفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، إلى نشر فيديو تظهر فيه بماكياج من مستحضرات التجميل التي تحمل اسم الفنانة نادين نجيم. 

 

gnews

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