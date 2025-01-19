نسرين طافش تعلن زواجها للمرة الثالثة في حفل 'Joy Awards'

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة نسرين طافش خبر زواجها للمرة الثالثة في لقاء إعلامي على هامش حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أُقيم في السعودية مساء أمس السبت.

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وكشفت نسرين أنها تزوجت من رجل أعمال مصري، موضحةً أنها عادت من شهر العسل مباشرةً إلى الحفل. وقد أثار هذا الإعلان موجة تفاعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثير من متابعيها عن سعادتهم بهذا الخبر.



يأتي هذا الزواج بعد فترة قصيرة من انفصال نسرين عن زوجها السابق، الدكتور شريف الشرقاوي، للمرة الثانية. وقد أعلنت طافش طلاقهما بشكل رسمي في يوليو 2023، مؤكدةً رغبتها في الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية. وقالت حينها عبر حسابها في إنستغرام: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية".