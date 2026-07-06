نشاط فني جديد لنادين الراسي بين رسالة إنسانية وعمل مسرحي

وفي سياق فني آخر، تستعد الراسي للعودة إلى المسرح من خلال الموسم الثاني من مسرحية أنا وغيفارا للأخوين الصبّاغ، المقرر عرضه بين 16 تموز و6 آب المقبل على مسرح جورج الخامس في أدونيس.
ويأتي هذا الموسم بعد النجاح والإقبال الذي حققه العمل في موسمه الأول، بمشاركة نخبة من النجوم، بينهم أنطوانيت عقيقي، وكارين رميا، وجوزف آصاف.
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