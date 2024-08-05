نفاذ الدفعة الثانية من تذاكر حفل عمرو دياب بمهرجان العلمين

وجاءت أسعار تذاكر حفل الفنان الإضافية، بمهرجان العلمين الجديدة، بين الفئات السعرية التالية: (800 جنيه مصري، 1200 جنيه مصري، 90 ألف جنيه مصري، 160 ألف جنيه مصري).
وحسبما هو متداول سيقرر المهرجان تقديم دفعة ثالثة من التذاكر في فئتين فقط قبل أيام من إقامة الحفل.
ويشارك عمرو دياب للمرة الأولى في فعاليات مهرجان العلمين 2024، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة، الذي يشهد أحداثاً ترفيهية ورياضية وفنية متنوعة.
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