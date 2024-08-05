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نفاذ الدفعة الثانية من تذاكر حفل عمرو دياب بمهرجان العلمين

عمرو دياب
عمرو دياب




 

الإثنين، 05-08-2024 01:52 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مهرجان العلمين الجديدة 2024 نفاد جميع فئات الدفعة الثانية من تذاكر حفل النجم عمرو دياب ضمن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان، والمقرر إقامته يوم الجمعة 9 أغسطس (آب) الحالي.

وجاءت أسعار تذاكر حفل الفنان الإضافية، بمهرجان العلمين الجديدة، بين الفئات السعرية التالية: (800 جنيه مصري، 1200 جنيه مصري، 90 ألف جنيه مصري، 160 ألف جنيه مصري).


وحسبما هو متداول سيقرر المهرجان تقديم دفعة ثالثة من التذاكر في فئتين فقط قبل أيام من إقامة الحفل.


ويشارك عمرو دياب للمرة الأولى في فعاليات مهرجان العلمين 2024، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة، الذي يشهد أحداثاً ترفيهية ورياضية وفنية متنوعة.

 

 

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