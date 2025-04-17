نقابة الفنانين السوريين تشطب اسم سلاف فواخرجي لإنكارها جرائم الأسد- (صورة)

الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة الفنانين السوريين عن شطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها، وذلك بعد التصريحات المثيرة التي أدلت بها مؤخرًا، والتي عبرت فيها عن دعمها للرئيس السوري السابق بشار الأسد، معتبرةً إياه "صمام أمان" للبلاد، ومدافعة عن طريقة حكمه لسوريا خلال السنوات الماضية.

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وبحسب ما نُشر عبر الصفحة الرسمية للنقابة على فيسبوك، فإن القرار المفاجئ، الذي صدر بتوقيع نقيب الفنانين مازن الناطور، استند إلى القانون الذي يجيز شطب الأعضاء في حال "الخروج عن أهداف النقابة".



وأوضح البيان أن قرار الشطب جاء نتيجة ما وصفه بـ"إنكار الجرائم الأسدية" و"التنكر لآلام الشعب السوري"، وذلك في إشارة إلى تصريحات سلاف فواخرجي الأخيرة التي قالت فيها إن "بشار الأسد عاش حياة بسيطة، وكان يمثل الاستقرار السياسي في البلاد"، مؤكدةً أن "المشكلة ليست في الحاكم، بل في الشعب المنقسم".



وفي تصريحات أخرى، قالت سلاف فواخرجي إن بشار الأسد حكم البلاد بسياسة دولة ومؤسسات وليس بالدين، مضيفةً أن "أيام الثورة الأولى كانت جيدة، لكنها اختُطفت لاحقًا من تيارات دينية".



كما علقت على مشاهد سجن صيدنايا التي أُثيرت مؤخرًا، قائلةً إن مشاهد السجن مؤلمة بلا شك، إلا أنهم لم يكونوا على دراية كاملة بما يجري داخله، مشيرةً إلى أن بعض الصور المتداولة عن السجن "مفبركة". لكنها في الوقت ذاته لم تنكر وجود بعض المعتقلين الذين كانوا "قتلة ولصوص ومغتصبين"، مما أثار جدلاً واسعًا حول تصريحاتها.



