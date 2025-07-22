نقابة الموسيقيين توقف راغب علامة عن الغناء في مصر وتحيله للتحقيق

وأوضحت النقابة في بيان أن القرار يشمل وقف التصريح بالعمل لحين مثول علامة أمام لجنة التحقيق. وأشارت إلى أن حفله الأخير تخلله سلوك غير منضبط، بعد صعود معجبة إلى المسرح وتبادل قبلات، إضافة إلى وصلة رقص للفنانة التونسية ساندي علي تضمنت أحضان وقبلات أثارت الجدل.
وأكد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل أن النقابة لن تسمح بتكرار هذه التصرفات على المسارح المصرية، معتبرًا ما جرى "مسيئًا للفن والجمهور".
من جانبه، أبدى كامل احترامه لنقيب الفنانين في لبنان فريد بو سعيد، مؤكدًا أن القرار لن يؤثر على العلاقات بين النقابتين، بينما أكدت النقابة اللبنانية في وقت سابق أنها لا تتدخل في أزمات الفنانين خارج البلاد.
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