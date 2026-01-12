نقلت سراً بسيارة إسعاف.. فنانة شهيرة تنقذ شيرين عبد الوهاب

الوكيل الإخباري- انتقلت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بشكل سري للإقامة في منزل فنانة شهيرة، في محاولة لدعمها نفسيًا ومساعدتها على الخروج من حالة العزلة التي فرضتها على نفسها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت المصادر أن إحدى الفنانات الشهيرات، المقربة منها وعائلتها، بادرت باقتراح احتضان شيرين في منزلها لتوفير الرعاية والدعم النفسي اللازم، وتم نقلها سرًا بسيارة إسعاف إلى مقر إقامتها الجديد في أحد المجمعات السكنية الراقية على طريق الإسكندرية الصحراوي، حرصًا على راحتها وخصوصيتها.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنانة زينة قد تكون من احتضنت شيرين، إلا أنها لم تؤكد أو تنفِ صحة هذه الأنباء، فيما عبّر الجمهور وعدد من الفنانين والإعلاميين عن دعمهم للفنانة خلال هذه المرحلة، من بينهم الإعلامية رضوى الشربيني التي وجهت رسالة مؤثرة عبر إنستغرام.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من تصريحات أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي طمأن الجمهور بشأن حالتها مؤكداً أنها بخير، لكنها تمر بفترة فقدان الرغبة في التواصل والخروج.
