نقل فنان عربي إلى المستشفى وزميله يطلب الدعاء له - صورة

ولم يوضح أمير تفاصيل الحالة الصحية للفنان مخيون، مكتفياً بطلب الدعاء له، حيث نشر عبر حسابه على "فيسبوك" رسالة قال فيها: "أرجو منكم الدعاء للفنان عبدالعزيز مخيون، الغالي على قلوبنا"، كما وجّه الشكر إلى أشرف زكي على اهتمامه ومتابعته للحالة.
وكان مخيون قد أشاد مؤخراً بمبادرة الفنان عمرو سعد الخاصة بالتكفل بعدد من الغارمين والغارمات، معبّراً عن تقديره لهذه الخطوة الإنسانية.
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