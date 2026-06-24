الأربعاء 2026-06-24 02:41 م

نقل محمد صبحي إلى المستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة

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محمد صبحي
 
الأربعاء، 24-06-2026 10:49 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب الفنان المصري محمد صبحي بوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، حيث مكث لساعات في العناية المركزة قبل أن تتحسن حالته ويغادر المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.اضافة اعلان


وجاءت الوعكة نتيجة تدهور مؤقت في حالته الصحية، ما استلزم إجراء فحوصات وتحاليل طبية للاطمئنان عليه.

وكان محمد صبحي قد تعرض خلال الفترة الماضية لأكثر من أزمة صحية أثارت قلق جمهوره، وأشارت تقارير إلى أن معظمها ارتبط بالإرهاق الشديد وضغط العمل، دون الإعلان عن إصابته بمرض مزمن.

وأكدت مصادر مقربة استقرار حالته الصحية وعودته إلى منزله، مع التزامه بالراحة والمتابعة الطبية.
 
 


gnews

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