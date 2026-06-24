نقل محمد صبحي إلى المستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة

وجاءت الوعكة نتيجة تدهور مؤقت في حالته الصحية، ما استلزم إجراء فحوصات وتحاليل طبية للاطمئنان عليه.
وكان محمد صبحي قد تعرض خلال الفترة الماضية لأكثر من أزمة صحية أثارت قلق جمهوره، وأشارت تقارير إلى أن معظمها ارتبط بالإرهاق الشديد وضغط العمل، دون الإعلان عن إصابته بمرض مزمن.
وأكدت مصادر مقربة استقرار حالته الصحية وعودته إلى منزله، مع التزامه بالراحة والمتابعة الطبية.
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