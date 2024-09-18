نهاية مأساوية لنجمة برنامج المواهب الأمريكي.. ماذا حدث؟

وعثر على جثة غولد الجمعة الماضي 13 سبتمبر (أيلول)، تحت جسر علوي في مدينة رانتشو كوكامونغا، بعدما ألقت بنفسها أمام إحدى السيارات على الطريق.
وقال ضابط المعلومات العامة في دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، رودريجو جيمينيز، إن "ضباطاً من دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا بمنطقة رانشو كوكامونجا استجابوا لوجود جثة في الشارع".
وأشار إلى أن العديد من السيارات ارتطمت بجسدها بحلول الوقت الذي وصل فيه الضباط، وفشلت إحدى المركبات في التوقف، ومن خلال التحقيقات، بدا أن إيميلي قد قفزت عمداً أمام إحدى السيارات، رغبة في إنهاء حياتها.
وانتحرت غولد، وهي متسابقة في برنامج المواهب الأمريكي، بعد أسابيع فقط من إبهار الجمهور على أدائها الذي قدمته خلال عرضها مع فرقتها على المسرح، ووصلت غولد والفرقة إلى ربع نهائي البرنامج قبل إقصائها في أغسطس (آب).
-
أخبار متعلقة
-
حقيقة تواجد شيرين عبدالوهاب في المستشفى
-
شاهد.. أسد يهاجم أكرم حسني ومحمد أنور في "ديبو"
-
بعد سقوطه في المنزل.. تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح عبدالله
-
موعد عرض "البحث عن علا 2" على نتفليكس
-
"رحلة 404" لمنى زكي يمثل مصر في الأوسكار
-
من "الغزالة رايقة" إلى "بنت أبويا".. من هي منة القيعي مُتصدرة التريند؟
-
فيديو نادر يكشف من هي "قارئة فنجان عبدالحليم حافظ"؟
-
عمرو مصطفى يثير الجدل مجدداً حول أغنيتين لـ "الهضبة"