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نهاية مأساوية لنجمة برنامج المواهب الأمريكي.. ماذا حدث؟

الأمريكية إيميلي غولد
الأمريكية إيميلي غولد
الأربعاء، 18-09-2024 01:03 م

الوكيل الإخباري-   أقدمت إيميلي غولد "17 عاماً"، المشتركة برنامج "أمريكان غوت تالنت"، على إنهاء حياتها منتحرة، وفقاً لما ذكره مكتب الطب الشرعي في سان برناردينو، أمس الثلاثاء.

وعثر على جثة غولد الجمعة الماضي 13 سبتمبر (أيلول)، تحت جسر علوي في مدينة رانتشو كوكامونغا، بعدما ألقت بنفسها أمام إحدى السيارات على الطريق.

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وقال ضابط المعلومات العامة في دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، رودريجو جيمينيز، إن "ضباطاً من دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا بمنطقة رانشو كوكامونجا استجابوا لوجود جثة في الشارع".

 


وأشار إلى أن العديد من السيارات ارتطمت بجسدها بحلول الوقت الذي وصل فيه الضباط، وفشلت إحدى المركبات في التوقف، ومن خلال التحقيقات، بدا أن إيميلي قد قفزت عمداً أمام إحدى السيارات، رغبة في إنهاء حياتها.

 


وانتحرت غولد، وهي متسابقة في برنامج المواهب الأمريكي، بعد أسابيع فقط من إبهار الجمهور على أدائها الذي قدمته خلال عرضها مع فرقتها على المسرح، ووصلت غولد والفرقة إلى ربع نهائي البرنامج قبل إقصائها في أغسطس (آب).

 

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gnews

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