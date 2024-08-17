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نوال الزغبي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

نوال الزغبي
نوال الزغبي




 

السبت، 17-08-2024 02:32 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المطربة اللبنانية نوال الزغبي إصابتها بفيروس كورونا.

 

وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها على "X": "منذ أسبوع كنت مريضة جدًا.. واليوم صرت أحسن".
وحين سألها الجمهور عن سبب مرضها، كتبت نوال الزغبي: "كوفيد".


وتفاعل الجمهور مع نوال الزغبي، وتمنوا لها السلامة والعودة سريعًا إلى النشاط.



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