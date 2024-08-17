نوال الزغبي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت المطربة اللبنانية نوال الزغبي إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها على "X": "منذ أسبوع كنت مريضة جدًا.. واليوم صرت أحسن".

وحين سألها الجمهور عن سبب مرضها، كتبت نوال الزغبي: "كوفيد".