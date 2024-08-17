نوال الزغبي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وحين سألها الجمهور عن سبب مرضها، كتبت نوال الزغبي: "كوفيد".
وتفاعل الجمهور مع نوال الزغبي، وتمنوا لها السلامة والعودة سريعًا إلى النشاط.
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