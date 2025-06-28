السبت 2025-06-28 06:22 م
 

نوال الزغبي تُقلق مُحبيها... خضعت لعمليّة جراحيّة وهذا ما قالته - فيديو

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نوال الزغبي
 
السبت، 28-06-2025 03:08 م

الوكيل الإخباري-   كشفت مقدمة البرامج المصرية بوسي شلبي، أنّ الفنانة نوال الزغبي خضعت لعمليّة جراحيّة، وقالت لها "الحمدلله على السلامة".

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وأعلنت الزغبي أنّ العمليّة "لم تكنّ بسيطة"، لكّنها بخير الآن.

وبعد نشر شلبي للفيديو، قلق جمهور ومحبو الزغبي على صحتها، وتمنّوا لها السلامة.

 

 

لبنان 24 

 
gnews

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