نوال الزغبي تُقلق مُحبيها... خضعت لعمليّة جراحيّة وهذا ما قالته - فيديو

الوكيل الإخباري- كشفت مقدمة البرامج المصرية بوسي شلبي، أنّ الفنانة نوال الزغبي خضعت لعمليّة جراحيّة، وقالت لها "الحمدلله على السلامة".

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وأعلنت الزغبي أنّ العمليّة "لم تكنّ بسيطة"، لكّنها بخير الآن.



وبعد نشر شلبي للفيديو، قلق جمهور ومحبو الزغبي على صحتها، وتمنّوا لها السلامة.

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