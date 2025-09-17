نوال الزغبي تكشف جوانب طريفة من شخصيتها - فيديو

وقالت الزغبي إنها قد تصبح "بخيلة" عندما تشعر بالجوع، لكنها تتحول إلى شخص كريم بعد الشبع، مؤكدةً أنها تتقمص هذه الصفات بحسب الحالة النفسية. وأضافت أنها تتحول إلى "امرأة نجسة" – بحسب تعبيرها – إذا تعرّضت لخيانة من صديقة، بينما تشعر بأنها "تطير" عندما تقع في الحب.
وفي سياق آخر، تصدرت نوال الزغبي الترند على مواقع التواصل بعد تألقها في حفل غنائي في قبرص، أطلت فيه بفستان أسود لامع، وقدّمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، وانتشرت مقاطع الحفل على نطاق واسع عبر منصات السوشال ميديا.
