نور علي تتحدث عن شخصية شهلا في "مولانا"

الخميس، 12-03-2026 01:23 م
الوكيل الإخباري-   تحدثت الفنانة نور علي عن تجربتها في مسلسل مولانا، كاشفة تفاصيل العمل مع النجم تيم حسن والمخرج سامر البرقاوي، ومعبّرة عن سعادتها بالعودة إلى الدراما السورية من خلال عمل وصفته بالمهم بالنسبة لها على أكثر من مستوى.اضافة اعلان


وأشادت نور علي بتجربتها في المسلسل، مؤكدة أن شخصية "شهلا" التي تقدمها مختلفة تمامًا عما قدمته سابقًا، من حيث الشكل والتفاصيل. وقالت إن الدور جديد عليها بكل جوانبه، سواء من حيث المظهر أو طبيعة الشخصية، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في عمل بحجم مسلسل "مولانا"، الذي وصفته بالمشروع المهم الذي يسعى فريقه لتقديمه بأفضل صورة ممكنة ترضي الجمهور.

وأضافت أن العمل يحمل مسؤولية كبيرة في ظل توقعات الجمهور، لكنها متفائلة بالنتيجة النهائية وبردود الفعل بعد عرض المسلسل.

كما تحدثت عن أهمية تعاونها مع فريق العمل، مشيرة إلى أن العمل مع مخرج بحجم سامر البرقاوي يمثل خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، إلى جانب مشاركتها مع نجم كبير مثل تيم حسن، إضافة إلى التعاون مع شركة الصباح للإنتاج.

وأعربت نور علي عن سعادتها بكونها جزءًا من هذا العمل، مؤكدة رضاها عن النص والشخصية التي تقدمها، وعن الأجواء المهنية التي جمعتها بفريق المسلسل.
 
 


