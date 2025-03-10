نور علي تخرج باكية: 'مسلحون أجانب اقتحموا البيوت وقتلوا المدنيين'- فيديو

الوكيل الإخباري- في ظل الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل السوري في الأيام الأخيرة، خرجت الممثلة السورية نور علي في فيديو مؤثر على إنستغرام، تبكي وتروي تفاصيل ما جرى في مدينة جبلة باللاذقية.

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وقالت نور في الفيديو الذي نشرته كـ "ستوري" مساء الأحد، إنها منذ بداية الاشتباكات كانت تتمنى أن يتم اعتقال كل من يحمل سلاحًا لأغراض خارجية تهدف إلى نشر الفتنة. وأضافت أن المقاتلين الأجانب، من بينهم شيشانيون وتكفيريون، دخلوا إلى البيوت وقتلوا بعض المدنيين في منطقة جبلة.



وأكدت نور أنها تعرضت لإطلاق نار من أحد المسلحين أثناء محاولته سرقة سيارتها، وأنها تواصلت مع الأمن العام الذي تجاوب معها بسرعة. وأشارت إلى أن جميع سكان البلدة من مختلف الطوائف تعرضوا للأذى، ودعت إلى الوحدة بين السوريين قائلة: "نحن ولاد بلد واحد".



في وقت لاحق، عبر الممثل جهاد عبدو عن دعمه للتهدئة وفتح تحقيق عادل في الأحداث، مطالبًا بمحاسبة كل من ارتكب انتهاكًا بحق المدنيين. كما كتبت المطربة أصالة، التي تعرف بمواقفها المعارضة للنظام، تغريدة على حسابها في "إكس" عبرت فيها عن قلقها مما يحدث في البلاد، قائلة "والله مو معقول اللي عم يصير".



أما الفنان مازن الناطور فقد أشار بشكل غير مباشر إلى "فلول النظام" مطالبًا بالتصدي لهم. وفي السياق ذاته، انتقدت الممثلة علياء سعيد من ينكر وقوع انتهاكات في الساحل، مشيرة إلى أن الحكومة والسلطات الرسمية قد اعترفت بذلك.



في تطور لاحق، أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث وتقصي الحقائق في منطقة الساحل، على أن ترفع تقريرها في غضون 30 يومًا.



تجدر الإشارة إلى أن المواجهات العنيفة بين القوات الأمنية ومجموعات مسلحة من "مؤيدي النظام السابق" أسفرت عن مقتل أكثر من 700 شخص، بالإضافة إلى عمليات سرقة ونهب قام بها بعض العناصر المتفلتة، فيما تمكنت القوات الأمنية من القبض على عدد من المتورطين.