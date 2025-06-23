الإثنين 2025-06-23 03:08 م
 

نور علي وتيم حسن معا في عمل رمضاني جديد لعام 2026

قثبؤ
نور علي وتيم حسن
 
الإثنين، 23-06-2025 01:08 م

الوكيل الإخباري-   انضمت الفنانة نور علي رسميًا إلى فريق عمل مسلسل جديد من بطولة تيم حسن، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026. المسلسل من تأليف لبنى الحداد وإخراج سامر البرقاوي، ويُعد من أبرز الأعمال المنتظرة، خاصة أنه يعيد التعاون بين حسن والبرقاوي.

اضافة اعلان


يأتي هذا بعد تألق نور علي في رمضان 2025 بمسلسلي "البطل" و**"ما اختلفنا 2"**، إضافة إلى نيلها جائزة الإبداع الفني عن دورها في "لعبة حب"، وترشحها لجائزة JOY AWARDS.

 

ET بالعربي

 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة الدول العربية

عربي ودولي البرلمان والجامعة العربية يدينان التفجير الإرهابي في كنيسة بدمشق

ل

عربي ودولي انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء بطهران إثر الضربات الإسرائيلية

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية "الهاشمية" تحصد مركزًا عالميًا في مسابقة المركبات البحرية الهجينة

لقطة من مقطع الفيديو

خاص بالوكيل فيديو .. سقوط جسم طائر في ساحة منزل بمنطقة أم أذينة

وزير العدل يزور نقابة المحامين ويهنئ نقيبها وأعضاء مجلس النقابة

أخبار محلية وزير العدل يزور نقابة المحامين ويهنئ نقيبها وأعضاء مجلس النقابة

فلغ8ه

أخبار الشركات زين تطلق أول برنامج لتطوير مهارات موظفيها باستخدام الذكاء الاصطناعي

نانا

فن ومشاهير بعد إخلاء سبيل شجون الهاجري.. النجوم يتفاعلون برسائل دعم

ا

عربي ودولي السلطة القضائية الإيرانية: الوضع في سجن إيفين تحت السيطرة



 
 





الأكثر مشاهدة