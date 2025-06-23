نور علي وتيم حسن معا في عمل رمضاني جديد لعام 2026

الوكيل الإخباري- انضمت الفنانة نور علي رسميًا إلى فريق عمل مسلسل جديد من بطولة تيم حسن، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026. المسلسل من تأليف لبنى الحداد وإخراج سامر البرقاوي، ويُعد من أبرز الأعمال المنتظرة، خاصة أنه يعيد التعاون بين حسن والبرقاوي.

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يأتي هذا بعد تألق نور علي في رمضان 2025 بمسلسلي "البطل" و**"ما اختلفنا 2"**، إضافة إلى نيلها جائزة الإبداع الفني عن دورها في "لعبة حب"، وترشحها لجائزة JOY AWARDS.

ET بالعربي