نور علي وتيم حسن معا في عمل رمضاني جديد لعام 2026

يأتي هذا بعد تألق نور علي في رمضان 2025 بمسلسلي "البطل" و**"ما اختلفنا 2"**، إضافة إلى نيلها جائزة الإبداع الفني عن دورها في "لعبة حب"، وترشحها لجائزة JOY AWARDS.
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