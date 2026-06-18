" نوض أو نوض" يواصل نجاحه في السينما المغربية ويتجه إلى إيطاليا

ويجمع الفيلم بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، متناولاً موضوعات الصداقة وسوء الحظ واختبار العلاقات في الأزمات، من خلال قصة تبدأ بخروج البطل من السجن قبل أن يجد نفسه ضحية عملية اختطاف تطالب بفدية كبيرة.
ويشارك في بطولة العمل كل من رفيق بوبكر وسكينة درابيل وسحر الصديقي، إلى جانب نخبة من الممثلين، في عمل حظي بإقبال جماهيري وإشادة نقدية.
-
أخبار متعلقة
-
هل يتمّ إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر؟
-
فنانة لبنانية شهيرة: خسرت ثروتي وهذا ما يؤلمني أكثر - فيديو
-
قرار حاسم من ورثة عبد الحليم حافظ
-
سرّ غامض وراء عزوبية فنانة لبنانية بارزة - فيديو
-
باميلا الكيك تثير الجدل بتصريحاتها عن الزواج
-
تركيا.. اتهامات تلاحق بوراك أوزجيفيت
-
وفاة فنانة شهيرة - صورة
-
محمد مرزبان يلتحق بقائمة فنانين رحلوا في ظروف مأساوية - أسماء