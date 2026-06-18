الخميس 2026-06-18 02:33 م

" نوض أو نوض" يواصل نجاحه في السينما المغربية ويتجه إلى إيطاليا

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فيلم نوض أو نوض
 
الخميس، 18-06-2026 10:35 ص

الوكيل الإخباري-   حقق فيلم نوض أو نوض للمخرج المغربي جواد الخودي نجاحاً لافتاً في دور العرض المغربية، ويستعد لعرضه في إيطاليا ضمن خطوة جديدة نحو تعزيز حضور السينما المغربية عالمياً.

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ويجمع الفيلم بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، متناولاً موضوعات الصداقة وسوء الحظ واختبار العلاقات في الأزمات، من خلال قصة تبدأ بخروج البطل من السجن قبل أن يجد نفسه ضحية عملية اختطاف تطالب بفدية كبيرة.


ويشارك في بطولة العمل كل من رفيق بوبكر وسكينة درابيل وسحر الصديقي، إلى جانب نخبة من الممثلين، في عمل حظي بإقبال جماهيري وإشادة نقدية.

 

 

 
 


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