هؤلاء هم ضيوف "رامز ليفل الوحش" في رمضان 2026 - أسماء

بالأسماء: هؤلاء هم ضحايا "رامز ليفل الوحش" في رمضان 2026
تعبيرية
 
الأربعاء، 18-02-2026 09:01 ص
الوكيل الإخباري-  مع بداية شهر رمضان، كشف الفنان المصري رامز جلال عن قائمة الضحايا الذين سيواجهون مقلبه الجديد "رامز ليفل الوحش" وهي تشمل نخبة من أبرز نجوم الفن وكرة القدم في العالم العربي.اضافة اعلان


وضمت قائمة ضحايا "رامز ليفل الوحش" رمضان 2026 الأسماء التالية:
 أحمد السقا 
 كارولين عزمي
 أسماء جلال
 أحمد مالك
 ياسر إبراهيم
 عمر الدرديري
 رحمة محسن
 غادة عادل
 غادة عبد الرازق
 مصطفى غريب
 لقاء الخميسي
 حمو بيكا
 سماح أنور
  شيماء سيف
  دينا
  هنا الزاهد
  يارا السكري

كما شهدت قائمة ضحايا البرنامج حضورًا بارزًا للاعبي النادي الأهلي المصري، منهم: مروان عطية، أحمد السيد زيزو، المحترف المغربي محمود بنتايج.

 
 
 


