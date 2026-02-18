هؤلاء هم ضيوف "رامز ليفل الوحش" في رمضان 2026 - أسماء

وضمت قائمة ضحايا "رامز ليفل الوحش" رمضان 2026 الأسماء التالية:
أحمد السقا
كارولين عزمي
أسماء جلال
أحمد مالك
ياسر إبراهيم
عمر الدرديري
رحمة محسن
غادة عادل
غادة عبد الرازق
مصطفى غريب
لقاء الخميسي
حمو بيكا
سماح أنور
شيماء سيف
دينا
هنا الزاهد
يارا السكري
كما شهدت قائمة ضحايا البرنامج حضورًا بارزًا للاعبي النادي الأهلي المصري، منهم: مروان عطية، أحمد السيد زيزو، المحترف المغربي محمود بنتايج.
