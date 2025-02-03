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هالة صدقي تهاجم شخصا حاول اختراق حساباتها

غتع
هالة صدقي
الإثنين، 03-02-2025 01:14 م

الوكيل الإخباري-   فتحت الفنانة هالة صدقي النار على إحدى الشخصيات التي وصفتها بالتافهة، بعد محاولة اختراق حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكتبت هالة في رسالة نارية عبر حسابها: "واحدة تافهة ورثت من أهلها شوية فلوس وعمالة توزعهم على الرشاوي وتهكير صفحاتي وكل المواقع، تفتكروا واحدة زي شخصية صفية العطار تعمل واجب معاها إيه علشان أعرف أنا أقوى ولا صفصف".


وتفاعل جمهور هالة مع رسالتها، حيث عبّروا عن مساندتهم لها ضد أي محاولة للإساءة إليها، وأكد بعضهم أنهم يعرفون الشخصية التي تتحدث عنها، مشيرين إلى أزمة سابقة حدثت معها.


وكانت هالة صدقي قد نشرت في وقت سابق عبر حسابها على "فيسبوك" منشورًا تقدمت فيه بالشكر للنيابة العامة والقُضاة في مصر بعد براءتها من تهمة النصب على مساعدتها في قضية الريالات الشهيرة، قائلة: "بشكر النيابة العامة وبشكر كل رجل شريف على أرض مصر لم يتأثر بأي مغريات، وبشكر كل المواقع اللي لم تنشر أكاذيب لمجرد التشهير وللنيل من سمعتي لإرضاء ناس مرضى".


وأضافت: "ومن التفاهات هو تهكير صفحتي العامة حتى لا أتواصل مع محبيني ومعجبيني، بشكر المستشار شريف حافظ اللي ربط الأحداث كلها، والتي لم أكن أتخيل هذا الكم من الشر وهذه المصادفات، وكان له رؤية بعيدة لم أتخيلها".

 

لها 

 

 
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