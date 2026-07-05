هاني العمري يحقق نجاحًا جديدًا بـ"انتي الأصل" - فيديو

الوكيل الإخباري- حققت أغنية انتي الأصل للفنان هاني العمري نجاحًا كبيرًا، بعد أن سجلت نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا واسعًا على مختلف المنصات الرقمية، ما يعكس حضوره الفني المتجدد وقدرته على تقديم أعمال تواكب ذوق الجمهور.



وتُعد الأغنية ثالث أعمال ألبومه الجديد بعد شو القصة واستلطفتك، في استمرار لتقديم أعمال تحمل بصمته الفنية الخاصة.



وجاءت انتي الأصل من كلمات وألحان وتوزيع ربيع صوما، بالتعاون مع الشركة السعودية Rootz، وتميزت بطابع موسيقي سريع وإيقاع عصري حديث.

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