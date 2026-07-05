هاني العمري يحقق نجاحًا جديدًا بـ"انتي الأصل" - فيديو

وتُعد الأغنية ثالث أعمال ألبومه الجديد بعد شو القصة واستلطفتك، في استمرار لتقديم أعمال تحمل بصمته الفنية الخاصة.
وجاءت انتي الأصل من كلمات وألحان وتوزيع ربيع صوما، بالتعاون مع الشركة السعودية Rootz، وتميزت بطابع موسيقي سريع وإيقاع عصري حديث.
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