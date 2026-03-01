الأحد 2026-03-01 03:20 م

هاني شاكر تعرّض لأزمة صحية.. وفنانة تطلب من الجمهور الدعاء له

الأحد، 01-03-2026 01:05 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الفنانة نادية مصطفى عن تعرض الفنان هاني شاكر إلي أزمة صحية جديدة، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، طالبة من جمهورها أن يدعو لها.اضافة اعلان


وقالت نادية مصطفى في منشورها: "أخي الذي لم تلده أمي، وعشرة العمر الجميل وصديقى وأمير الغناء العربى الفنان الكبير هانى شاكر، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمنّ عليك بالشفاء العاجل وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية، ويطمئن قلبي وقلوب كل من يحبك عليك، اللهم اشفه شفاءً تامًا كاملًا لا يغادر سقمًا، واجعل ما أصابه رفعة في الدرجات وزيادة في العافية  يارب، ربنا يحفظك ويخليك لزوجتك الغالية و أسرتك الكريمة وجمهورك فى كل انحاء الوطن العربى  ويبارك في عمرك ويكتب لك دوام الصحة، دعواتي لك لا تنقطع بأن تعود لنا أقوى كما عهدناك دائمًا بابتسامتك ونبلك ودفء حضورك، أسألكم الدعاء له بالشفاء  التام، اللهم تقبل يا رب".
 
 


