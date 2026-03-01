هاني شاكر تعرّض لأزمة صحية.. وفنانة تطلب من الجمهور الدعاء له

وقالت نادية مصطفى في منشورها: "أخي الذي لم تلده أمي، وعشرة العمر الجميل وصديقى وأمير الغناء العربى الفنان الكبير هانى شاكر، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمنّ عليك بالشفاء العاجل وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية، ويطمئن قلبي وقلوب كل من يحبك عليك، اللهم اشفه شفاءً تامًا كاملًا لا يغادر سقمًا، واجعل ما أصابه رفعة في الدرجات وزيادة في العافية يارب، ربنا يحفظك ويخليك لزوجتك الغالية و أسرتك الكريمة وجمهورك فى كل انحاء الوطن العربى ويبارك في عمرك ويكتب لك دوام الصحة، دعواتي لك لا تنقطع بأن تعود لنا أقوى كما عهدناك دائمًا بابتسامتك ونبلك ودفء حضورك، أسألكم الدعاء له بالشفاء التام، اللهم تقبل يا رب".
-
أخبار متعلقة
-
بعمر 96 عامًا… وفاة فنانة معتزلة -صور
-
إثر حادث مأسوي.. وفاة ممثل تركي شهير- صورة
-
محمد رمضان يثير الجدل من جديد - صورة
-
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
-
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2026
-
هيفا وهبي تواجه أزمة جديدة.. إليكم التفاصيل
-
انفصال النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ عن زوجته!
-
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام