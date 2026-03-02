هاني شاكر في العناية المركزة.. اليكم جديد حالته الصحية

الوكيل الإخباري- مازال الفنان المصري هاني شاكر يرقد بغرفة العناية المركزة بإحد المستشفيات الخاصة بالجيزة، بعد أن خضع لجراحة دقيقة بالقولون، و إصابته بنزيف شديد خلال الأيام القليلة الماضية.

