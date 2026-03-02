هاني شاكر في العناية المركزة.. اليكم جديد حالته الصحية

وأضاف المصدر أن الفريق الطبي المعالج نجح في إعادة النبض بشكل سليم، وتقرر إجراء جراحة لاستئصال جزء من القولون، وهو ما خضع له هاني شاكر خلال الأيام الماضية، إلا أنه بعد تلك الجراحة دخل غرفة العناية المركزة لعدم استقرار بعض الوظائف الحيوية ومنها الكلى التي استجابت بشكل بطيء بعض الشيء.
وتابع المصدر أن الفنان هاني شاكر مازال يرقد بالعناية المركزة، ولم يسترد وعيه بشكل كامل حتى الآن، كما قامت بزيارته الفنانة ميرفت أمين وإلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي، إلا أنهن لم يستطعن رؤيته نظراً لتعليمات الأطباء بعدم دخول غرفة الرعاية الفائقة.
جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر كان قد خضع في يناير الماضي لجراحة دقيقة بالعمود الفقري، نظراً لتعرضه لانزلاق غضروفي، والذي كان شديداً لدرجة استدعت التدخل الجراحي.
-
أخبار متعلقة
-
بعمر 96 عامًا… وفاة فنانة معتزلة -صور
-
هاني شاكر تعرّض لأزمة صحية.. وفنانة تطلب من الجمهور الدعاء له
-
إثر حادث مأسوي.. وفاة ممثل تركي شهير- صورة
-
محمد رمضان يثير الجدل من جديد - صورة
-
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
-
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2026
-
هيفا وهبي تواجه أزمة جديدة.. إليكم التفاصيل
-
انفصال النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ عن زوجته!