الإثنين 2026-03-02 11:32 ص

هاني شاكر في العناية المركزة.. اليكم جديد حالته الصحية

هاني شاكر
 
الإثنين، 02-03-2026 10:22 ص

الوكيل الإخباري-   مازال الفنان المصري هاني شاكر يرقد بغرفة العناية المركزة بإحد المستشفيات الخاصة بالجيزة، بعد أن خضع لجراحة دقيقة بالقولون، و إصابته بنزيف شديد خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشف مصدر مقرب من أسرة للفنان المصري للعربية.نت، أنه أصيب مؤخراً ببعض النتوآت بالقولون، استدعت تدخلاً جراحياً فورياً، إلا أن القرار تأخر بعض الشيء نظراً لعدم استقرار نبض القلب بشكل منتظم، وهذا ما تسبب في نزيف حاد.

وأضاف المصدر أن الفريق الطبي المعالج نجح في إعادة النبض بشكل سليم، وتقرر إجراء جراحة لاستئصال جزء من القولون، وهو ما خضع له هاني شاكر خلال الأيام الماضية، إلا أنه بعد تلك الجراحة دخل غرفة العناية المركزة لعدم استقرار بعض الوظائف الحيوية ومنها الكلى التي استجابت بشكل بطيء بعض الشيء.

وتابع المصدر أن الفنان هاني شاكر مازال يرقد بالعناية المركزة، ولم يسترد وعيه بشكل كامل حتى الآن، كما قامت بزيارته الفنانة ميرفت أمين وإلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي، إلا أنهن لم يستطعن رؤيته نظراً لتعليمات الأطباء بعدم دخول غرفة الرعاية الفائقة.

جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر كان قد خضع في يناير الماضي لجراحة دقيقة بالعمود الفقري، نظراً لتعرضه لانزلاق غضروفي، والذي كان شديداً لدرجة استدعت التدخل الجراحي.

 
 


