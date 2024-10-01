هاني شاكر يؤجل حفلاته في أمريكا

الوكيل الإخباري- أعلن المغني هاني شاكر تأجيل حفلاته التي كانت مقررة في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الظروف الراهنة في الشرق الأوسط.

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ونشر هاني شاكر عبر حسابه الرسمي على إنستغرام فيديوً وجّه خلاله رسالة لجمهوره في أمريكا، قائلاً: "نظراً للظروف المؤسفة والمتلاحقة في الشرق الأوسط حالياً، وبالتنسيق مع الشركة المنظمة للحفلات في أمريكا، قررنا تأجيلها إلى موعد يُحدد فيما بعد".