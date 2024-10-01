هاني شاكر يؤجل حفلاته في أمريكا

ونشر هاني شاكر عبر حسابه الرسمي على إنستغرام فيديوً وجّه خلاله رسالة لجمهوره في أمريكا، قائلاً: "نظراً للظروف المؤسفة والمتلاحقة في الشرق الأوسط حالياً، وبالتنسيق مع الشركة المنظمة للحفلات في أمريكا، قررنا تأجيلها إلى موعد يُحدد فيما بعد".
على صعيد آخر، من المقرر أن يُحيي هاني شاكر حفلاً غنائياً في أوبرا دبي، في 26 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
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