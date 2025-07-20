هاني شاكر يرد على انتقادات راغب علامة لـ "الحلم العربي".. وهذا ما قاله عن فضل

الوكيل الإخباري- رفض الفنان المصري هاني شاكر الانتقادات التي وجهها الفنان اللبناني راغب علامة لأوبريت "الحلم العربي"، الذي اعتبره الأخير "عملاً يفتقر للواقعية والتأثير المستدام"، قائلاً إن هذه الآراء مجحفة وتفتقر للإنصاف.

اضافة اعلان



وفي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام ، أكد نقيب الموسيقيين الأسبق أن الأوبريت، الذي صدر في أواخر التسعينات، لم يكن مجرد عمل فني عابر، بل "نبض حقيقي لمعاناة الأمة العربية وآمالها في الوحدة"، مضيفاً: "أين كان من يهاجمون الأوبريت اليوم حين حقق هذا العمل حضوراً جماهيرياً غير مسبوق؟".



واعتبر شاكر أن ما يُثار عبر المنصات الاجتماعية "لا يتجاوز كونه محاولة لصناعة جدل موسمي"، مشدداً على أن "الحلم العربي" لم يكن مشروعاً تجارياً، بل تعبيراً فنياً نابعاً من وجدان مشترك، و"أي تشكيك في نوايا صانعيه هو تشويه غير منصف".



عودة فضل شاكر إلى الواجهة

وفي سياق آخر، علّق هاني شاكر على عودة الفنان اللبناني فضل شاكر إلى الساحة الفنية، رغم الجدل المتواصل حول مواقفه السياسية السابقة، قائلاً: "أنا أستمع إلى فضل شاكر كفنان، بعيداً عن خلفياته السياسية، فالصوت الجميل لا يُحاسب بمحاكم الإعلام".



وأضاف شاكر: "الفن في جوهره رسالة تتجاوز الحسابات الشخصية والسياسية. لدينا في الوطن العربي أزمة مستمرة في الفصل بين الفنان والإنسان، بينما نرى في التجارب العالمية كيف يُحتفى بالإبداع حتى وسط العواصف".