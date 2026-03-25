هاني شاكر يغادر العناية المركزة في باريس

الوكيل الإخباري- كشف مدير أعمال الفنان هاني شاكر، خضر عكنان، عن تحسّن ملحوظ في حالته الصحية بعد مرحلة دقيقة استدعت دخوله العناية المركزة، مؤكدًا أنه بدأ يستعيد عافيته تدريجيًا تحت إشراف طبي مكثّف.





خروج هاني شاكر من العناية المركزة

أوضح عكنان أن شاكر غادر قسم العناية المركزة في أحد مستشفيات فرنسا، وتم نقله إلى غرفة عادية، في خطوة تعكس استقرار حالته وانتقاله إلى مرحلة أكثر أمانًا من التعافي.



برنامج علاجي وتأهيل تدريجي

وأشار إلى أن الفنان بدأ الخضوع لجلسات علاج طبيعي ضمن خطة طبية متكاملة تهدف إلى استعادة قوته ولياقته تدريجيًا، إلى جانب برنامج تغذية مناسب يدعم تعافيه.



متابعة طبية دقيقة

وأكد أن شاكر لا يزال تحت المراقبة الطبية المستمرة في فرنسا، حيث يواكب الأطباء تطورات حالته بشكل دقيق، مع مؤشرات إيجابية تُبشّر بتحسّن مستمر خلال الفترة المقبلة.





